وقفة رمزية في غزة تضامنا مع الاسير ماهر الاخرس

نظمت وقفة رمزية الخميس أمام مقر الصليب الاحمر بقطاع غزة المحاصر تضامنا مع الاسير المضرب عن الطعام في سجون العدو ماهر الاخرس والذي يواصل اضرابه لليوم 81 على التوالي.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور الاسير الاخرس ورددوا شعارات تطالب بالحرية للأسير.

ألقيت بالمناسبة عدة كلمات أكدت ان “اضراب الاسير الاخرس يخوض المعركة نيابة عن ابناء الشعب الفلسطيني اجمع”، ولفتت الى ان “صوت الاسير الاخرس وصل لكل العالم معبرا عن معاناة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

كما حثت الكلمات “فصائل المقاومة للعمل على اطلاق سراح جميع الاسرى ضمن صفقات التبادل”.

المصدر: فلسطين اليوم