لجنة الاسرى باليمن: أحد أطراف التفاوض رفض تسليم 10 من أسرانا ما دفعنا للرد بالمثل

قال رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى الخميس إن “أحد أطراف التفاوض رفض تسليم 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية ما أدى لاحتفاظنا بـ10 أسرى من الطرف الآخر”.

وأوضح المرتضى أن “هناك اختلاف كبير بين فصائل المرتزقة وهذا ما يؤخر عمليات التبادل”، وأشار إلى أن “هناك رغبة لدى المبعوث الأممي لإحداث اختراق في الملف اليمني بسبب مرور عامين على اتفاق السويد دون تنفيذ أي خطوة فيه”.

وقد وصل إلى العاصمة صنعاء ، اليوم الخميس، 360 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية ضمن صفقة التبادل مع قوى العدوان قضت بالإفراج عن 1081 أسيرا من الطرفين، ومن المفترض أن يصل يوم غد 200 أسير من مطار عدن مقابل مغادرة 150 أسيرا من صنعاء.

المصدر: موقع انصار الله