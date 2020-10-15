عشرات الاسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

شرع أكثر من 60 أسيرا في سجون العدو الاسرائيلي الخميس في إضراب مفتوح عن الطعام، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 81 يوما.

وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” أن “أكثر من 60 أسيرا شرعوا اليوم بالإضراب في عدة معتقلات، إسنادا للأسير ماهر الأخرس واحتجاجا على استمرار إدارة السجون بعزل ثلاثة أسرى من قيادات الحركة الأسيرة، وهم وائل الجاغوب، وحاتم القواسمي، وعمر خرواط”.

وقالت الهيئة “جاءت خطوة الأسرى بعد فشل الحوار مع إدارة السجون حول مطلبهم بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب، واستمرار رفض الاحتلال تلبية مطلب الأسير ماهر الأخرس، فيما شرع نحو 30 أسيرًا أمس الأول في إضراب عن الطعام لذات الأسباب”.

وأشارت الهيئة إلى أن “هذه الخطوات كلها تأتي ضمن برنامج نضالي سيستمر خلال المرحلة المقبلة، من خلال دخول دفعات جديدة من الأسرى في هذه الإضرابات”، وأكدت أن “وحدة الموقف للحركة الأسيرة تعد غاية في الأهمية في الدفاع عن حقوقها وكرامتها، إضافة للالتفاف الجماهيري واستمراريته، بالتزامن مع الجهود القانونية والسياسة والإعلامية، والتي بإمكانها تحقيق الأهداف المرجوة للأسرى”.

المصدر: وكالة معاً