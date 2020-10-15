سريع: الاقتراب العسكري من مأرب ضغط على مسار التفاوض في ملف الأسرى

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “العدوان قلق من الاقتراب العسكري من مدينة مأرب وهذا الأمر أدى للضغط عليهم في مسار التفاوض”.

وفي تعليق له على نجاح عملية تبادل الأسرى مع قوى العدوان الخميس، أوضح سريع ان “إنجاز اليوم نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا وأتى نتيجة تحرك كبير من قائد الثورة رغم التعنت الكبير من قوى العدوان”.

وأشار سريع إلى أن “بعض الأسرى المحررين اليوم لهم قرابة 5 سنوات في الأسر لدى قوى العدوان”، وأكد “اننا نهتم بأسرى العدو ونقدم لهم الخدمات بعكس ما يقوم به الطرف الآخر”.

وبارك سريع “لأسر الأبطال المحررين اليوم”، أكد “بذل كل ما يمكن لإخراج كل الأسرى من سجون المحتلين”، وقال “لدينا الجهوزية الكاملة في كل الميادين ونحن حاضرون لعمليات كبيرة إن لم يتجاوب العدوان مع دعوات السلام وحقن الدماء”.

المصدر: موقع انصار الله