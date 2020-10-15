وزير الصحة العماني: وقعنا اتفاقيات للحصول على لقاح ضد كورونا ولن يتم شراءه حتى تثبت سلامته

أعلن وزير الصحة العماني أحمد السعيدي الخميس، أن بلاده وقعت اتفاقيات مع عدة شركات للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ لافتا إلى أنه لن يتم شراء اللقاح حتى يتم التأكد من عنصر الأمان لاستخدامه. وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، “السلطنة وقعت مع عدة شركات من أجل الحصول على اللقاح، وربما سيتم توفير اللقاح على نهاية العام الحالي. لن يتم شراء اللقاح أو دخوله للسلطنة إلا بعد إثبات سلامته”.

من جانبه، أضح مدير عام مراقبة الأمراض بوزارة الصحة سيف العبري، أنه توجد شركات وصلت إلى مراحل متقدمة في تجارب اللقاح، والعديد منها وعدت بتوفير اللقاح لصالح سلطنة عمان، “ربما نهاية هذا العام”. وأكد المتحدثون، أن قرار اللجنة العليا بمنع التجمعات بكافة أشكاله، “لم يلغ حتى اليوم”؛ وأن انخفاض نسبة التعافي في السلطنة، ليس لأن المرض أكثر شدةً أو فتكا، “بل هو ناجم عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية”.

وأعلنت اللجنة، أن إجمالي حالات الإصابة بوباء “كوفيد 19” في سلطنة عمان بلغ 108296، والعدد الكلي لحالات التعافي 94229، بنسبة 87 بالمئة. ولم تذكر اللجنة إجمالي الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا؛ غير أنها أكدت أنها ما زالت دون 1 بالمئة من إجمالي الإصابات.

المصدر: سبوتنيك