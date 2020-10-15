“الصحة العالمية”: وضع “كوفيد 19”…

حذّر مدير الفرع الأوروبي لـ”منظمة الصحة العالمية” هانس كلوغه، من أنّ “تطوُّر وباء “كوفيد 19” في أوروبا يشكّل مصدر قلق كبير”، مع أنّ الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع.

وأوضح في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أنّ “عدد الإصابات اليوميّة يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك”، مشيرًا إلى أنّ “كوفيد أصبح السبب الخامس للوفاة، وتمّ بلوغ عتبة الألف وفاة يوميًّا”. ولفت إلى “أنّه “مع أنّنا نسجّل زيادةً في عدد الإصابات بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف يوميًا مقارنةً بذروة شهر نيسان الماضي، فإنّنا لا نزال نرصد وفيّات أقل بخمس مرّات”، مشدّدًا على “أهميّة التدابير الجديدة السارية في جميع أنحاء أوروبا للحدّ من انتقال الفيروس”.

وقد سجّلت منطقة أوروبا التابعة لـ”منظمة الصحة العالمية”، الّتي تضمّ 53 دولة بما في ذلك روسيا، أكثر من 7,25 ملايين إصابة رسميّة ونحو 250 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقًا لجدول مراقبة المنظمة.

المصدر: وكالات