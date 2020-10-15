عودة نحو 370 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بعودة قرابة 370 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 367 لاجئا آخر (منهم 110 نساء و187 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة جاسم بريف درعا على مساحة 2.1 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك