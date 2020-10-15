صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: مقتل ما يزيد عن 50 من المرتزقة السوريين خلال المعارك في قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 14:18

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: مقتل ما يزيد عن 50 من المرتزقة السوريين خلال المعارك في قره باغ

منذ 43 mins 15 October، 2020
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