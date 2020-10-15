تركيا تؤكد أن تعليق مرور طائرة وزير الخارجية اليوناني عبر أجوائها لم يكن متعمداً

أكدت تركيا الخميس، أنها علّقت مرور طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الليلة الماضية عبر أجوائها، بعد تأخر سلطات الطيران التركية في السماح لها بالعبور قادمة من العراق، مشيرة إلى أن ذلك “لم يكن متعمداً”. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان رداً على ما أوردته وسائل الإعلام اليونانية حول هذا الموضوع “الادعاءات حول إبقاء طائرة على متنها وزير الخارجية اليوناني في الجو عمدا لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن “طائرة وزير الخارجية اليوناني أقلعت من العراق دون تقديم خطة طيران”.

وأضافت الخارجية التركية أن “طائرة الوزير اليوناني استكملت رحلتها بأمان بعد تقديم السلطات العراقية خطة الطيران”. وأشارت إلى أنه “من غير الممكن أن تجري أي طائرة رحلتها في مجالنا الجوي دون إذن مسبق، وفي هذا الحادث توفير سلامة وزير الخارجية اليوناني أمرٌ ضروري”. وكانت صحيفة “ايكاثيمريني” قد ذكرت أمس أن طائرة وزير خارجية اليونان طلبت تصريحاً من سلطات الطيران التركية أثناء عبورها الأجواء التركية قادمة من العراق، لكنها اضطرت للانتظار 20 دقيقة للحصول على الإذن.

كما أكدت الصحيفة أن مثل هذا التأخير لرحلة دبلوماسية حصلت على جميع التصاريح اللازمة مسبقا أمر غير مألوف وتراه أثينا استفزازا جديدا من جانب أنقرة. يأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه التوترات بين أنقرة وأثينا بسبب إرسال تركيا سفينة التنقيب أورتش رئيس إلى شرق البحر المتوسط في منطقة تعتبرها أثينا أنها تقع ضمن نطاق سيادتها.

المصدر: سبوتنيك