استقبال رسمي وشعبي كبير للأسرى اليمنيين المحررين في مطار صنعاء بعد وصول أول طائرة تقل الدفعة الأولى منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 14:18

استقبال رسمي وشعبي كبير للأسرى اليمنيين المحررين في مطار صنعاء بعد وصول أول طائرة تقل الدفعة الأولى منهم

منذ 1 ساعة 15 October، 2020
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