وصول طائرة ثانية للصليب الأحمر الدولي تحمل الدفعة الثانية من الأسرى اليمنيين المحررين إلى مطار صنعاء الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 14:18

وصول طائرة ثانية للصليب الأحمر الدولي تحمل الدفعة الثانية من الأسرى اليمنيين المحررين إلى مطار صنعاء الدولي

منذ 39 mins 15 October، 2020
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