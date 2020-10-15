روسيا تحمِل هولندا مسؤولية تعطيل المشاورات في قضية الطائرة الماليزية المنكوبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 12:30
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الصحة اللبنانية: 20 وفاة و1377 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات الى 57246 والوفيات الى 499
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية للأسبوع المقبل بناءً على طلب كتل نيابية لبروز بعض الصعوبات
المكتب الإعلامي في عين التينة: الرئيس نبيه بري ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد
النائب بهية الحريري بعد لقاء كتلة الوفاء للمقاومة: حزب الله وافق على 90 بالمئة من مندرجات المبادرة الفرنسية
الرئيس الفرنسي يعلن حالة الطوارئ في باريس وضواحيها ومدن أخرى ويفرض حظر التجوال ليلاً للسيطرة على كورونا
حكومة العدو توافق على بناء وحدات استيطانية في الضفة المحتلة للمرة الأولى منذ إعلان التطبيع مع الإمارات والبحرين
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: تعاون عسكري إيراني روسي صيني بعد رفع حظر التسلح عن إيران
الهيئة العليا الإيرانية لمكافحة كورونا تحظر السفر بين عدد من المحافظات بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
الكرملين: بوتين عبّر لأردوغان خلال اتصال هاتفي عن مخاوفه بشأن مشاركة مقاتلين من الشرق الأوسط في صراع إقليم كاراباخ
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المُضرب عن الطعام منذ 80 يوماً وجه احتجاجاً على اعتقاله الإداري لدى سلطات الاحتلال
الأسير الأخرس طالب في رسالة له في مقطع مصور بتسهيل مشاهدة أطفاله ووالدته وأكد استمراره في اضرابه عن الطعام
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يزور طهران يوم الأحد على رأس وفد
المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني: واشنطن تقوض السلم والاستقرار في مضيق تايوان بشكل خطير
رئيس جمهورية كاراباخ يدعو سكان الإقليم المغتربين للعودة إليه والقتال ضد قوات أذربجيان
رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف يعلن استقالته بعد 10أيام من التظاهرات على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: لدينا الجهوزية الكاملة في كل الميادين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
روسيا تحمِل هولندا مسؤولية تعطيل المشاورات في قضية الطائرة الماليزية المنكوبة (سبوتنيك)
منذ 21 mins
15 October، 2020
الطائرة الماليزية المنكوبة
روسيا
هولندا
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