روسيا تحمِل هولندا مسؤولية تعطيل المشاورات في قضية الطائرة الماليزية المنكوبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 12:30

روسيا تحمِل هولندا مسؤولية تعطيل المشاورات في قضية الطائرة الماليزية المنكوبة (سبوتنيك)

منذ 21 mins 15 October، 2020
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