الصين تعلن عن أحد أرخص هواتف 5G وأكثرها تطورا!

أعلنت شركة Realme الصينية بشكل رسمي عن الهاتف الجديد Q2 الذي طورته ليكون أحد أرخص هواتف 5G وأكثرها تميزا من حيث التقنيات والمواصفات.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.2 x 75.1 x 9.1) ملم ، يزن 194 غ.

كما زودته Realme بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة (2400/1080) بيكسل، وأبعاد “20:9″، سطوعها يعادل 405 شمعة/م.

يضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 800U 5G ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايات، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وحصل هذا الجهاز على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi من الجيل السادس، وتقنية “بلوتوث-5″/ وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 180 دولارا تقريبا حصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.

المصدر: روسيا اليوم