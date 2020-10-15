المحال التجارية فتحت أبوابها في كوسبا ملتزمة الإجراءات الوقائية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 12:30

المحال التجارية فتحت أبوابها في كوسبا ملتزمة الإجراءات الوقائية

منذ 16 mins 15 October، 2020
لوغو المنار
لبنان

عاودت جميع المؤسسات والمحال التجارية في بلدة كوسبا فتح أبوابها اليوم، ومزاولة عملها بشكل طبيعي مع التزام الإجراءات الوقائية المحددة من قبل البلدية ، وذلك بعد اسبوع من الاقفال.

واكد عضو لجنة الصحة ولجنة “كورونا” في بلدية كوسبا زياد فرح، أن البلدية “سمحت للتجار بإعادة فتح مؤسساتهم بعد ان لحظت تدني عدد الاصابات في البلدة بشكل كبير، وتسجيل اعداد مرتفعة من حالات الشفاء، مشيرا إلى أن “عدد الاصابات الحالية في البلدة يضعنا تحت الخط الأحمر، من حيث معدل الاصابات بالنسبة لعدد السكان” .

واشارالى انه تم “تسجيل 14 حالة شفاء خلال أسبوع الاقفال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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