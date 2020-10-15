نتنياهو: الاتفاق مع الامارات سيعود بمنافع كبيرة على “اسرائيل”

أكد رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن “الاتفاق مع الإمارات سيكون له أهمية اقتصادية بالغة ويعود بمنافع كبيرة على “إسرائيل””، لافتاً إلى أنه “بعد عقود من الزمن تحولت “إسرائيل” من عدو في المنطقة إلى حليف قوي وأساسي”، بحسب رئيس وزراء الاحتلال. كما أكد نتنياهو أن “اتفاق السلام مع الإمارات الذي تم توقيعه مؤخراً في واشنطن لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها”.

وقال نتنياهو، في كلمته الخميس خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي للنقاش والتصويت على اتفاق التطبيع بين الكيان الغاصب والإمارات، إن “السلام مع دول العالم العربي قد يسهم في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين”، حسب زعمه.

المصدر: سبوتنيك