التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بدء الجائحة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، اليوم الخميس، تسجيل 9544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: “تم تسجيل 9544 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في مارس، ولا زيادة في عدد الوفيات، ويبلغ إجمالي الوفيات أكثر من ألف حالة وفاة”.

وبحسب بيان الوزارة زاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى نحو مثليه خلال أكتوبر فقط ليبلغ 139290، حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة أحد أكبر معدلات انتشار العدوى في العالم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام