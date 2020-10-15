صنعاء تستعد لاستقبال مئات الأسرى المحررين

تستقبل العاصمة اليمنية صنعاء، عصر اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الأسرى المحررين بموجب صفقة تبادل مع قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة.

وستبدأ رحلات الأسرى بالوصول مطار صنعاء الدولي ظهر اليوم، وسيجري في المطار استقبال رسمي يتقدمهم كبار المسؤولين في الدولة، ومن ثم سيتحرك الأسرى على متن باصات ليجري استقبالهم شعبيا في شارع المطار بدءًا من دوار قاعدة الديلمي الجوية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى قد أكد في وقت سابق اليوم الخميس، أنه سيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها المحدد اليوم وغدا “15 و16 تشرين الأول/أكتوبر” كما كان مرسوماً لها، بعد حل الإشكالية التي طرأت قبل يومين.

ووقع وفدا صنعاء والرياض في بلدية مونترو بضواحي جنيف السويسرية في الـ 27 أيلول/سبتمبر الماضي وقعا على الخطة التنفيذية لاتفاق المرحلة الأولى من تبادل الأسرى ضمن جدول زمني محدد.

وسيتم اليوم نقل أسرى الطرفين من الرياض ومأرب إلى صنعاء والعكس عبر الطائرات بشكل متزامن وبرعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فيما يتم في يوم غد الـ16 من أكتوبر نقل أسرى الطرفين من عدن إلى صنعاء والعكس بشكل متزامن.

وشمل الاتفاق الإفراج عن 681 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 400 من الطرف الأخر بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.

وأعلنت سلطنة عمان أمس الأربعاء أنها توسطت للإفراج عن اثنين ممن وصفتهم بالرعايا الأمريكيين، قائلة إنها تواصلت مع صنعاء “التي استجابت مشكورة لمساعي السلطنة ووافقت الإفراج عن الأمريكيين الاثنين ونقلهم إلى السلطنة على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني” تمهيدا لعودتهم إلى أمريكا.

المصدر: المسيرة نت