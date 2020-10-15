رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يزور طهران الاحد القادم

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله سيزور ايران يوم الاحد القادم.

وقال خطيب زاده في تصريح له مساء الأربعاء، إن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله سيزور طهران على راس وفد من أعضاء هذا المجلس وأعضاء من المجلس الوطني ومسؤولين بوزارة الخارجية الافغانية.

وسيلتقي عبدالله خلال زيارته الى طهران والتي تستغرق 3 أيام، الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعددا آخر من كبار المسؤولين الايرانيين.

المصدر: وكالة ارنا