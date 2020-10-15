بلدية كفرحتى: إصابتان جديدتان

أعلنت بلدية كفرحتى – قضاء صيدا في بيان، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحوص الـPCR في مطار رفيق الحريري الدولي لشخصين من ابناء البلدة، اثر عودتهما من النجف في العراق.

وأكدت أنهما يلتزمان الحجر المنزلي، وطلبت من “الأشخاص المخالطين الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة”.

وجددت الدعوة للاهالي الى “التزام التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، وتنفيذ توصيات الصحة في ما خص الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام