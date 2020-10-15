غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 08:34

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 34 mins 15 October، 2020
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