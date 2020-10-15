لحظة استكمال جسر معلق على ارتفاع 250 مترا…

استكملت الصين واحدا من أضخم الجسور المعلقة في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 250 مترا وطوله أكثر من 880 مترا في حين يصل وزن أحد أجزائه المعدنية فقط إلى 640 طنا.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أن الجسر العملاق الذي يتم تشييده فوق أحد الأنهار جنوب غربي الصين، تم اكتماله بثتبيت آخر جزء معدني يصل أجزاء الجسر ببعضها البعض.

ونشرت الصحيفة صورا ترصد لحظة رفع آخر جزء معدني لتوصيل أجزاء الجسر ببعضها، مشيرة إلى أن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا للارتفاع الكبير الذي تم تصميم الجسر على أساسه.

وتم بناء الجسر فوق نهر جينشا، جنوب غربي البلاد، حيث يصل طوله إلى 882.5 متر ويقع على ارتفاع شاهق من سطح النهر.

وتقول الصحيفة إن الارتفاع الكبير للجسر جعل عملية رفع الجزء المعدني الأخير في غاية الصعوبة، لكنهم نجحوا في إتمامها في نهاية الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجزء المعدني الذي يصل وزنه إلى نحو 640 طنا استغرق ساعتين لوضعه في مكانه.

المصدر: سبوتنيك