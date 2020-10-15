اليكم اهم فوائد تناول الرمان على الريق!

غالباً ما يبحث البعض عن أنواع الأطعمة المفيدة لتناولها على معدة فارغة، من هنا فقد يقع اختيارهم على الرمان. فهل من الآمن تناول هذه الفاكهة اللذيذة والتي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية، على الريق؟

الحماية من الجذور الحرة

الرمان غني بمضادات الأكسدة وبالتالي يحمي الجسم من الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة. تتشكل الجذور الحرة من خلال التعرض لأشعة الشمس وبسبب السموم الضارة في البيئة.

منع الجلطات الدموية

مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تمنع الصفائح الدموية من تكوين جلطات وتخثر الدم. هناك نوعان من الجلطات الدموية، الأول النوع الجيد الذي يسرع من التعافي أثناء الجرح أو الإصابة، والثاني المسبب لجلطة داخلية، مثل القلب أو الشرايين أو أي مكان آخر داخل الجسم. من هنا، فإن تناول الرمان على الريق يساعدكم في الوقاية من النوع الثاني من الجلطات.

الوقاية من تصلب الشرايين

مع تقدم العمر ونمط الحياة الذي تعيشونه تصبح جدران الشرايين أكثر صلابة بسبب الكوليسترول، مما يؤدي إلى انسداد في بعض الأحيان. الخاصية المضادة للأكسدة للرمان تمنع أكسدة الكولسترول السيئ. لذا فإن تناول الرمان على الريق يزيل الدهون الزائدة ويمنع تصلب جدران الشرايين.

يعمل كقناع أكسجين

يساعد الرمان على ضخ مستوى الأكسجين في الدم. بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان، فهو يحارب الجذور الحرة ويقلل من نسبة الكوليسترول ويمنع تجلط الدم. كل هذا يساعد في النهاية على تدفق الدم بحرية وبالتالي تحسين مستوى الأكسجين في جسمكم.

خفض مستويات التوتر

بصرف النظر عن الحدّ من الإجهاد التأكسدي الداخلي للجسم، يساعد الرمان أيضاً في تقليل التوتر النفسي الذي تمرّون به في حياتكم الشخصية والمهنية. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كوين مارغريت، فإن الأشخاص الذين شربوا عصير الرمان على الريق كان لديهم مستويات أقل من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يزداد في ظل المواقف العصيبة.

المصدر: وكالات