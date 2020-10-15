صندوق النقد الدولي : لبنان يشهد وضعا اقتصاديا “كارثيا” بسبب عدم توافر “الإرادة السياسية” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 01:00
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الصحة اللبنانية: 20 وفاة و1377 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات الى 57246 والوفيات الى 499
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية للأسبوع المقبل بناءً على طلب كتل نيابية لبروز بعض الصعوبات
المكتب الإعلامي في عين التينة: الرئيس نبيه بري ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد
حزب الله وحركة أمل يعلنان رفضهما لصيغة تشكيل الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي
قيادتا حزب الله وحركة أمل تطالبان بالمبادرة فورا الى العودة عن هذا القرار واعادة تشكيل الوفد اللبناني
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ما حصل يشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي
كتلة التنمية والتحرير: سنشارك بالاستشارات الملزمة وسنعلن اسم المرشح لرئاسة الحكومة بعد اللقاء برئيس الجمهورية
كتلة التنمية والتحرير: نحذر من أي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الحيوية
النائب بهية الحريري بعد لقاء كتلة الوفاء للمقاومة: حزب الله وافق على 90 بالمئة من مندرجات المبادرة الفرنسية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: ليس لدينا علم بأن المبادرة الفرنسية صنفت الرئيس الحريري في صفوف الاختصاصيين
رئيس الوفد الوطني اليمني: وصول حوالي 240 يمني الى صنعاء في عملية تبادل رهينتين أميركيتين بوساطة عمانية
الرئيس الفرنسي يعلن حالة الطوارئ في باريس وضواحيها ومدن أخرى ويفرض حظر التجوال ليلاً للسيطرة على كورونا
الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد الأضرار التي تسببت بها الحرائق في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس الجنوبي الشرقي
حكومة العدو توافق على بناء وحدات استيطانية في الضفة المحتلة للمرة الأولى منذ إعلان التطبيع مع الإمارات والبحرين
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: تعاون عسكري إيراني روسي صيني بعد رفع حظر التسلح عن إيران
الهيئة العليا الإيرانية لمكافحة كورونا تحظر السفر بين عدد من المحافظات بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
الكرملين: بوتين عبّر لأردوغان خلال اتصال هاتفي عن مخاوفه بشأن مشاركة مقاتلين من الشرق الأوسط في صراع إقليم كاراباخ
الرئيس الأذري إلهام علييف يعلن أن بلاده ستواصل العملية العسكرية ضد أرمينيا حتى تحرير إقليم ناغورني كاراباخ
رئيس وزراء أرمينيا: وزير خارجية تركيا يقوض إيقاف وقف إطلاق النار بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال
وزير الخارجية اليوناني: أنشطة تركيا في البحر المتوسط وبالجزء المحتل من قبرص هو خرق لميثاق الأمم المتحدة
الرئيس التركي: سنواصل بشكل عملي إظهار الرد الذي تستحقه اليونان وقبرص
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
صندوق النقد الدولي : لبنان يشهد وضعا اقتصاديا “كارثيا” بسبب عدم توافر “الإرادة السياسية”
منذ 12 mins
15 October، 2020
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