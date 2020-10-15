جبران باسيل: مع احترامنا لقرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات النيابية فإن هذا لن يغير في موقفنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 01:00

جبران باسيل: مع احترامنا لقرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات النيابية فإن هذا لن يغير في موقفنا

منذ 50 mins 15 October، 2020
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