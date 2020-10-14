بشارة الاسمر: نحن نطالب وسيكون لدينا خطوات تنفيذية على الارض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 21:58

بشارة الاسمر: نحن نطالب وسيكون لدينا خطوات تنفيذية على الارض

منذ 14 mins 14 October، 2020
أخبار موقع المنار

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