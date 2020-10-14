الاسمر: لا بد من صرخة تحذيرية امام امور خطيرة سمعناها مثل رفع الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 21:58

الاسمر: لا بد من صرخة تحذيرية امام امور خطيرة سمعناها مثل رفع الدعم

منذ 14 mins 14 October، 2020
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