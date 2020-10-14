رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمنار: مطلوب تحمل مسؤوليتنا في هذه المرحلة ليس عبر بيانات واجتماعات فالشعب مل ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 21:58

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمنار: مطلوب تحمل مسؤوليتنا في هذه المرحلة ليس عبر بيانات واجتماعات فالشعب مل ذلك

منذ 15 mins 14 October، 2020
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