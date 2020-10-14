رحلات وصلت الى بيروت في 11 و12 الحالي: 84 حالة

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص ال PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 12/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع وثمانين (84) حالة إيجابية.
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 12/10/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست وثلاثون حالة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إثنان وعشرون حالة إيجابية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 1329 (ست عشرة حالة إيجابية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة واحدة إيجابية)”.