نادي الأسير الفلسطيني: الأسير ماهر الأخرس قد يتعرض لانتكاسة تؤدي استشهاده – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 20:24

نادي الأسير الفلسطيني: الأسير ماهر الأخرس قد يتعرض لانتكاسة تؤدي استشهاده

منذ 7 mins 14 October، 2020
الاسير ماهر الاخرس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد “نادي الاسير الفلسطيني” أن “صحة الأسير ماهر الأخرس كل دقيقة تمر عليه هي أصعب من سابقاتها ما يجعله أقرب إلى لحظة استشهاده”.

وقال النادي الاربعاء إن “كثيرا من الأطباء أفادوا أن أي أسير مضرب قد يتعرض لانتكاسة قد تؤدي لاستشهاده”، وأضاف أن “محاكم الاحتلال أداة تعمل بتوصيات الشاباك”، مشيرا إلى أن “سلطات الاحتلال بالإضافة إلى محاكمه تتعنت في قضايا الأسرى”.

وأوضح النادي أن “الحملة المساندة لإضراب الأسير ماهر لا تقل أهمية عن إضراب الأسير نفسه الأمر الذي يساعد في انتصاره”، وشدد على أنه “يجب تسليط الضوء على إضراب الأسير الأخرس وعدم حرف مسار قضيته في قضايا جانبية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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