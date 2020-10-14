الاسير ماهر الاخرس أكمل اليوم 80 في إضرابه عن الطعام داخل معتقلات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 20:24

الاسير ماهر الاخرس أكمل اليوم 80 في إضرابه عن الطعام داخل معتقلات العدو

منذ 23 mins 14 October، 2020
الاسير ماهر الاخرس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكمل الأسير الفلسطيني ماهر الاخرس الأربعاء يومه الثمانين في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل معتقلات العدو الاسرائيلي، وذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري وسط تأكيدات على تدهور حالته الصحية بشكل خطير جدا.

وبالسياق، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين اللواء قدري أبو بكر “عن تدهور جديد طرأ على حالة الأسير ماهر الأخرس، حيث فقد قدرته على النطق بعد أن كان يتحدث بصعوبة بالغة”، واضاف ان “الأسير حالياً يدخل في نوبات غيبوبة متقطعة وهو ما يعني أن تدهورا جديدا طرأ على حالته التي باتت تسوء بشكل أسرع وأكبر”.

المصدر: فلسطين اليوم

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