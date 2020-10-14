توضيح من الامن الداخلي حول اصابات كورونا في مبنى الاحداث بسجن رومية

ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الاربعاء على الخبر الذي انتشر حول وجود احدى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مبنى الاحداث في سجن رومية، وعن وضعه الى جانب سجناء قاصرين غير مصابين بهذا الوباء.

وأوضح البيان انه “بتاريخ 9-10-2020، وفي خلال إجراء فحصPCR روتيني لأحد النزلاء القصر في مبنى الاحداث – سجن الاحداث في رومية الذي لم يكن يعاني من اية عوارض، جاءت نتيجته إيجابية”.

وتابع البيان “أجريت فحوصات لجميع نزلاء الجناح الذي ظهرت فيه هذه الإصابة وعددهم /18/، بالإضافة الى سجينين من الجناح الثاني للسجن المذكور للتثبت من عدم انتشار الوباء، وقد جاءت النتيجة إيجابية لجهة إصابة /4/ احداث”.

واضاف البيان “نقل جميع المصابين الى المبنى المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس من قبل جهاز تمريضي بإشراف منظمة الصحة العالمية حرصا على سلامتهم، علما ان لا أحد منهم يعاني من اية اعراض مرضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام