“تجمع العلماء”: لسحب الشخصيات المدنية من الوفد المفاوض لترسيم الحدود

طالب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان الاربعاء “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية بسحب الشخصيات المدنية من الوفد المفاوض وحصره بالضباط العسكريين”.

وأكد التجمع “إصراره على الالتزام بالضوابط التي كانت عليها المفاوضات غير المباشرة السابقة في العام 1996 وبتنفيذ القرار 1701 الذي عقدت على أساسه لقاءات دورية بين ضباط عسكريين حصرا”.

من جهة ثانية، أكد التجمع على “ضرورة تسريع المشاورات النيابية مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات ولا مانع من ألا تكون حزبية إلا أنه لا بد من أن تتم تسميتهم من قبل القوى السياسية التي ستسمي الرئيس المقبل”.

واضاف التجمع “إذا ما أصر النائب سعد الحريري على أن يكون هو وحده المسمي للوزراء فإن ذلك يعد خروجا عن تفاهمات القوى السياسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن سعد الحريري هو رئيس حزب سياسي لا يستطيع وحده تسمية الوزراء وحكومة المستقلين أثبتت فشلها”.

ورأى التجمع أن “الحكومة التي يمكن أن يكتب لها النجاح هي الحكومة التكنوسياسية التي تحظى بدعم القوى السياسية مع وجود الكفاءات وأصحاب الخبرات من ذوي السمعة الجيدة ونظافة الكف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام