الادعاء على 15 شخصا بجريمة كفتون والجرائم المرتبطة بها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2020 - 17:14

الادعاء على 15 شخصا بجريمة كفتون والجرائم المرتبطة بها

منذ 1 ساعة 14 October، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي الاربعاء على 15 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية في جريمة بلدة كفتون التي أودت بحياة ثلاثة شبان، وما تبعها من عمليات أسفرت عن مقتل عسكريين في الجيش اللبناني.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “القاضي عقيقي أسند إلى المدعى عليهم جرائم الانتماء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش بقيادة الإرهابيين محمد اسماعيل الحجار (سوري) وخالد تلاوي (لبناني)، والقيام بأعمال إرهابية وقتل مدنيين وعسكريين، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وقتل ثلاثة مدنيين في بلدة كفتون في قضاء الكورة، وقتل عناصر من مخابرات الجيش في منطقة البداوي في طرابلس بأسلحة حربية غير مرخصة، ومحاولة قتل عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمنطقة وادي خالد”.

ولفتت الوكالة الى انه “تمت إحالة الملف الى قاضي التحقيق العسكري، فيما لا تزال التحقيقات الأولية مستمرة لدى مخابرات الجيش مع سبعة موقوفين آخرين، باشراف القاضي عقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة