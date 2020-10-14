جعجع: لن نسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماع لتكتل “الجمهورية القوية” الاربعاء ان “التكتل لن يسمي الرئيس سعد الحريري في الاستشارات غدا على الرغم من الصداقة ولا أي شخصية لرئاسة الحكومة”.

وقال جعجع “الحريري طبعا صديق لأسباب تاريخية وموضوعية ومش طعنة بالضهر عدم تسميته لرئاسة الحكومة”، وتابع “نحن نمتلك الحرية الكاملة بتسمية من نراه مناسبا”.

واضاف جعجع “نحن مع المبادرة الفرنسية، ولبنان بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة”، وتابع “نحن في ذكرى 17 تشرين اليوم، والشعب لا يريد أحدا من السياسيين ولكل هذه الاعتبارات نحن متمسكون بموقفنا بحكومة إنقاذية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام