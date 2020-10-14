رئيس وزراء أرمينيا يقر بإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في قره باغ (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 15:34

رئيس وزراء أرمينيا يقر بإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في قره باغ (روسيا اليوم)

منذ 21 mins 14 October، 2020
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