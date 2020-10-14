همتي: نعمل على إعادة ارصدتنا الموجودة في مصارف العراق

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي الأربعاء، أن “المفاوضات جارية مع الدول التي تم تجميد الأموال الايرانية في مصارفها”، مضيفا انه “حقق نجاحا في هذا المجال خلال زيارته الاخيرة للعراق”، معرباً عن أمله باستعادة أرصدة إيران البالغة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق. واضاف عبد الناصر همتي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن “ظروف سوق العملة الصعبة في ايران حاليا تشهد تعقيدات خاصة بسبب عدة أمور من بينها تفشي فيروس كورونا والضغوط الامريكية القصوى وتنفيذ الحظر خلال الأشهر الستة الماضية “.

وأكد همتي أن “الحكومة والأجهزة المختصة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في السوق في الظروف الحالية بانتظار حدوث تعديلات في هذا السوق.”

وحول ما يُنقل عنه من أن قيمة الدولار ستنخفض في البلاد، اوضح همتي ان “الظروف بدأت تتغير وان القيود المفروضة على الأموال الايرانية بانتظار نتائج هذا التغيير” ، مشيرا الى أن “عشرات المليارات من أموال العائدات الايرانية مجمدة في البنوك الأجنبية، وحتى الدول التي لها علاقات جيدة مع إيران لا تستطيع التصرف بهذه الاموال بسبب الضغوط والتهديدات الامريكية”.

واضاف محافظ البنك المركزي الايراني أن “الضغوط على ايران اصبحت أكثر شدة في الايام الاخيرة للرئيس الامريكي الحالي ، وبالتالي علينا الصمود والمقاومة أمام هذه الضغوط والعمل على رفع تداعياتها داخل البلاد”.

المصدر: ارنا