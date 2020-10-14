التنمية والتحرير: سنشارك بالاستشارات ونعلن اسم مرشحنا لرئاسة الحكومة بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية

أكدت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية التي اجتمعت الاربعاء برئاسة الرئيس نبيه بري “مشاركتها في الاستشارات النيابية الملزمة”، ولفتت الى انها “ستعلن عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة كما جرت العادة بعد الانتهاء من اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية”.

وشددت الكتلة على “وجوب الاسراع بتشكيل حكومة انقاذ في أسرع وقت ممكن، تراعي في تشكيلها التوازن والاختصاص والكفاءة وتعيد بناء ثقة اللبنانيين في الدولة ومؤسساتها وثقة المجتمعين العربي والدولي، كما ثقة المغتربين بلبنان ودوره وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية ببنودها الاصلاحية والانقاذية كافة”.

وعلى المستوى المعيشي، حذرت الكتلة “من أي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الاساسية والمواد الحيوية وخاصة الدواء والمحروقات والطحين”، ودعت “القضاء والسلطات الامنية المختصة الى وضع يدهما على هذا الملف والمبادرة الفورية الى ملاحقة المحتكرين والمتاجرين بوجع الناس ولقمة عيشهم وانزال اقصى العقوبات في حقهم”.

وفي الاطار المتصل بتفشي جائحة كورونا، دعت الكتلة “السلطات المعنية المختصة لا سيما وزارتي الصحة والداخلية الى تحمل مسؤولياتها فورا ودون تأخير لجهة التشدد بتنفيذ الاجراءات التي تجنب لبنان ما لا يحمد عقباه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام