واعظي : رفع الحظر التسليحي یمثل نجاحاً كبيراً لايران

رأى رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي أن “رفع الحظر التسليحي الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل هو نجاح كبير لايران”، موضحاً أنه “ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم رفع الحظر المفروض على ايران فيا يتعلق بتصدير واستيراد السلاح”. كما أكد واعظي أن “رفع الحظر التسليحي انجازا كبيرا، حيث تم انهاء الحظر الذي فرض على ايران منذ 2010 “، قائلاً إن “رفع الحظر اثبت أن ايران ليست البلد الذي تستطيع امريكا فرض ارادتها عليه” .

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى الصين، أضاف واعظي الاربعاء للصحفين أن “نتائج الزيارة كانت جيدة جداً، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك اتفاقية 25 عاما بين البلدين” .

واردف واعظي أن “وزير الخارجية بحث خلال الزيارة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الاقليمية والتي هي بالتأكيد مهمة بالنسبة لايران والصين” . وبيّن أن “الصين اليوم هي ليست الصين سابقاً”، مضيفاً أن “أمن واستقرار دول العالم يحظى بأهمية لها بسبب علاقاتها الاقتصادية الكبيرة مع جميع دول العالم، وتعتبر ايران شريكة لها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والسياسية” .

واوضح أن زيارة وزير الخارجية للصين كانت ناجحة، بحسب تقرير قدمه ظريف لمجلس الوزراء .

المصدر: ارنا