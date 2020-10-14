 كورونا في الخليج .. تباين كبير بين دول المجلس في مؤشر الإصابات والوفيات ونسب التعافي

تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، والتي تأثرت جميعها بانتشار فيروس كورونا المستجد، تبايناً في مؤشرات الإصابات والوفيات، ونسب التعافي من المرض؛ وذلك بعد حوالي 7 أشهر من اكتشاف الحالات.

ففي حين تتصدر السعودية دول المجلس بعدد الإصابات (نحو 340 ألف)، وعدد الوفيات، التي تجاوزت الخمسة آلاف؛ إلا أنها، ومقارنة بعدد سكانها البالغ نحو 35 مليونا، لا تأتي في المركز الأول بين هذه البلدان.

وبهذا المؤشر تتصدر أصغر دولتين في المجلس، وهما قطر (عدد السكان 2.8 مليون نسمة) التي أحصت نحو 128 ألف إصابة، وتليها البحرين (1.7 مليون نسمة) بحوالي 72 ألف حالة؛ ثم الكويت، فسلطنة عمان، والإمارات، وأخيرا السعودية.

غير أن هذه الدول تتباين في مؤشر الوفيات، حيث تصدرت عُمان، ذات الـ 5 ملايين نسمة، بـ 1061 إصابة وبنسبة 0.984 بالمئة من إجمالي الحالات. وفي البحرين، بلغت أعداد ضحايا الفيروس 285، وبنسبة 0.374 بالمئة. وجاءت الكويت (4.3 مليون نسمة عدد السكان) في المركز الثالث بـ 672 حالة وفاة، والسعودية في المركز الرابع بـ 5087 حالة، وقطر في المركز الخامس بـ 220 حالة، والإمارات (حوالي 10 مليون نسمة) في المركز الأخير بـ 448 حالة.

وفيما يخص حالات الشفاء من “كوفيد 19″، تتصدر قطر بنسبة تعافي الأشخاص من المرض، حيث سجلت نسبة 97.64 بالمئة، تليها السعودية بـ 95.96 بالمئة، ثم البحرين بنسبة 94.61 بالمئة، فالكويت بنسبة 92.70، والإمارات بـ 92.08، وأخيرا عمان بنحو 87.1 بالمئة.

المصدر: سبوتنيك