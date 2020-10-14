أردوغان يتهم “مجموعة مينسك” بالمماطلة بحل أزمة قره باغ وينفي إرسال مقاتلين سوريين لأذربيجان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، “بالمماطلة في حل الأزمة بناغورني قره باغ”، مطالبًا إياها بإعادة “أراضي أذربيجان المحتلة”.

وقال أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء، حول الاتهامات الموجهة لأنقرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان، أن “هذا ليس همنا.. المقاتلون السوريون لا يذهبون إلى أذربيجان لأن لديهم ما سيقومن به في بلدهم”، حسب قوله. وتابع الرئيس التركي متسائلاً “لماذا لا يتم الحديث عن الدعم الذي تقدمه مجموعة مينسك لأرمينيا”.

المصدر: سبوتنيك