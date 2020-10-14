بهية الحريري: هناك ارادة حقيقية عند الجميع وموافقة على البرنامج الذي نطرحه

أعلنت النائبة بهية الحريري بعد زيارة وفد “تيار المستقبل” لمقر “التيار الوطني الحر” الاربعاء “أنهم ينظرون لما بعد ورقة الرئيس ماكرون”، وتابعت “حتى الآن لاحظنا ان هناك التزاما واضحا الورقة الاصلاحية من جميع الذين زرناهم، وننتظر نتائج مشاورات الغد”، وقالت “هناك ارادة حقيقية عند الجميع وموافقة على البرنامج الذي نطرحه”.

من جهته، قال النائب ابراهيم كنعان “الحوار والتواصل بمعزل عن العلاقات السياسية أساسي خصوصا في المرحلة الاستثنائية الراهنة”.

وأعلن كنعان ان “تيار المستقبل لا يستبق الاستشارات، ونحن اكدنا انه بالنسبة لنا مسألة الاصلاحات اساسية ونتمنى ان يكون اساسيا لجميع الكتل لولوج المرحلة المقبلة وانقاذ لبنان وهذا يتطلب حكومة وتعاون ووضع مصلحة الوطن فوق التجاذبات السياسية”.

وقال كنعان “إذا خسرنا الوطن، لا تفيدنا السلطة والمطلوب الالتقاء على انقاذ الوطن”، وتمنى ان “يتم تطوير هذا التعاون على المستوى الوطني بمعزل عن تموضعنا السياسي”، واوضح ان “التكتل سيعقد اجتماعا للبحث في موضوع الاستشارات النيابية”، مشيرا الى ان “رئيس التيار كلفه بهذا اللقاء والموضوع الذي تم البحث فيه هو انقاذ لبنان اكثر من اي موضوع اخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام