السيد فضل الله: للإسراع بتشكيل حكومة فاعلة تلبي مطالب الناس وحاجاتهم

أسف السيد علي فضل الله “لعودة لغة السجالات والاتهامات بين الأطراف السياسية ما يؤكد اننا ما زلنا نعيش عقلية المحاصصة ومنطق التقاسم بالرغم من كل الازمات والتحديات التي يعيشها هذا البلد”.

وقال السيد فضل الله الاربعاء “نحن أحوج ما نكون الى لغة العقل وتقديم التسهيلات والتنازلات ومد يد التعاون حتى لا يقع البلد وينهار على رؤوس الجميع”.

ودعا السيد فضل الله “هذه القوى إلى الترفع عن حساباتها الخاصة والطائفية والمذهبية وعدم هدر الوقت والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة تلبي مطالب الناس وحاجاتهم وتخرجهم من واقعهم المأساوي وتساهم في التخفيف من الازمات التي يعشيها الوطن على مختلف الصعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام