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October 14 2020 - 12:18

بيان لرياض سلامة حول السحب من المصارف بالليرة

منذ 14 mins 14 October، 2020
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
لبنان

اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  في بيان انه “ذكرت بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية.

ان هذا الخبر عار من الصحة، انما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان،  وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان.

ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان، وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفا، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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