لافروف يعلن أنه أخطر باكو ويريفان بضرورة عقد لقاءات بين العسكريين لوضع آليات للتحقق من وقف إطلاق النار في قره باغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 12:18

لافروف يعلن أنه أخطر باكو ويريفان بضرورة عقد لقاءات بين العسكريين لوضع آليات للتحقق من وقف إطلاق النار في قره باغ (سبوتنيك)

منذ 58 mins 14 October، 2020
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