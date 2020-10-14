الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الاحد المقبل (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 12:18
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حزب الله وحركة أمل يعلنان رفضهما لصيغة تشكيل الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي
قيادتا حزب الله وحركة أمل تطالبان بالمبادرة فورا الى العودة عن هذا القرار واعادة تشكيل الوفد اللبناني
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ضم شخصيات ذات طابع مدني الى تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض يضر بمصلحة لبنان العليا
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ما حصل يشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي
الشيخ أحمد قبلان: التفاوض على ترسيم الحدود هو تقني وعسكري فقط لتأكيد حقوق لبنان كاملة بلا أي رشوى سياسية أو قناع آخر
انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة
الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود ستستكمل في الـ 28 من الشهر الجاري
الاتحاد العمالي العام ينفذ إضراباً تحذيرياً في المناطق اللبنانية كافة رفضاً للأوضاع الاقتصادية والنقدية السائدة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين : محنة اليوم هي الاصعب لأنها تطال شعبنا بلقمة عيشه
باسيل: اعلن اليوم باسم تكتل "لبنان القوي" تقديمنا تعديلا دستوريا بهذا الخصوص
رئيس لجنة الأسرى اليمنية: على الأمم المتحدة أن تضع حداً لتعنت الطرف الآخر الذي يعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى
السعودية تفشل في الحصول على الأصوات اللازمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان
رويترز: وفد اماراتي رسمي يزور" اسرائيل" في 20 الشهر الجاري
نتانياهو: دعوت ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الى " اسرائيل" وتلقيت دعوة منه لزيارة الامارات
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: بدءاً من يوم الأحد المقبل سيكون بإمكاننا بيع الأسلحة لمن نشاء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: علينا أن نكون رجال الحرب في يوم الحرب ورجال السلام في يوم السلام
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يطالب السلطات في أذربيجان وأرمينيا باحترام وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ
الرئيس الأذري إلهام علييف يعلن أن بلاده ستواصل العملية العسكرية ضد أرمينيا حتى تحرير إقليم ناغورني كاراباخ
رئيس وزراء أرمينيا: وزير خارجية تركيا يقوض إيقاف وقف إطلاق النار بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الاحد المقبل (ارنا)
منذ 1 ساعة
14 October، 2020
الحظر ضد ايران
الرئيس الايراني
حسن روحاني
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