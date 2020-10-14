الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الاحد المقبل (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2020 - 12:18

الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الاحد المقبل (ارنا)

منذ 1 ساعة 14 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة