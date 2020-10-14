عادة فتح السير على طريق السفارة الكويتية باتجاه مستديرة الجندولين والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 10:34

عادة فتح السير على طريق السفارة الكويتية باتجاه مستديرة الجندولين والسير الى تحسن تدريجي

منذ 41 mins 14 October، 2020
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