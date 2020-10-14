أصحاب الفانات قطعوا مدخل بعلبك الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2020 - 10:34

أصحاب الفانات قطعوا مدخل بعلبك الجنوبي

منذ 46 mins 14 October، 2020
أصحاب الفانات قطعوا مدخل بعلبك الجنوبي
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”  أن أصحاب الفانات في منطقة بعلبك، قطعوا مدخل بعلبك الجنوبي محلة دوار دورس بالاتجاهين، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في “يوم الغضب والرفض”، وسط اجراءات امنية اتخذها الجيش.

وأوضح نقيب أصحاب السيارات العمومية في بعلبك الهرمل محمد الفوعاني، إلى أن “هذا الإعتصام التحذيري الذي دعونا إليه هو خطوة اولى  للتعبير عن اوجاع المواطنين، ونحذر من مخاطر رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات، واعفاء المركبات والآليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 والغرامات المرتبطة بها، لتكون بصيص أمل لدى المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة