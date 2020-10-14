مراسلنا : الطريق الدولي بين طرابلس وبيروت مقفل ودعوات لتصعيد التحرك رفضا لسياسة رفع الدعم عن المواد الاساسية

افاد مراسل المنار في الشمال ان الطريق الدولي بين طرابلس وبيروت عند نقطة البالما ما زالت مقفلة منذ السابعة صباحا لغاية الساعة العاشرة بكل الاتجاهات الرئيسية والبحرية من قبل السائقين العموميين بالشاحنات الكبيرة و الفانات.

ولفت مراسلنا الى ان نقيب السواقين في الشمال النقيب شادي السيد دعا الى التصعيد التحرك نظرا لما تعانيه طرابلس من أوضاع معيشية صعبة و رفضا لسياسة رفع الدعم عن المواد الاساسية، فيما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر التقى في طرابلس وفد النقابات عند الطريق المقطوعة التي تربط طرابلس ببيروت عند نقطة البالما.

المصدر: موقع المنار