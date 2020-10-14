غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 08:44

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 14 October، 2020
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