غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 08:44
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حزب الله وحركة أمل يعلنان رفضهما لصيغة تشكيل الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود مع العدو
قيادتا حزب الله وحركة أمل تطالبان بالمبادرة فورا الى العودة عن هذا القرار واعادة تشكيل الوفد اللبناني
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ضم شخصيات ذات طابع مدني الى تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض يضر بمصلحة لبنان العليا
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ما حصل يشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي
الصحة اللبنانية: تسجيل 1245 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : الكلام عن خرق الرئيس للدستور في قضية ترسيم الحدود البحرية باطل وعار عن الصحة
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ليس بصدد عقد اي معاهدة دولية مع "إسرائيل" ولا التطبيع ولا الاعتراف
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين : محنة اليوم هي الاصعب لانها تطال شعبنا بلقمة عيشه
باسيل: المواجهة اليوم شاملة في الاعلام والمال والسياسة لشل القدرة على التفكير السليم
باسيل: الفرصة سانحة اليوم لانقاذ البلد ليس فقط عبر المبادرة الفرنسية بل عبر تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية
باسيل: اعلن اليوم باسم تكتل "لبنان القوي" تقديمنا تعديلا دستوريا بهذه الخصوص
جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية تطلق البرامج الزراعية تحت شعار "كلنا مزارعون" لتأمين جزء من الاكتفاء الغذائي في البلاد
الرئيس السوري بشار الأسد يقوم بجولة على المناطق التي طالتها الحرائق قبل أيام في ريف اللاذقية الشمالي
الرئيس الأسد من ريف اللاذقية: الهدف من هذه الزيارة الإطلاع على التفاصيل ولنتأكد أن الخطط التي سنضعها ستكون واقعية
الرئيس الأسد: الأضرار كبيرة والتحديات أيضا وكل المشاكل لها حل والدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من دعم المتضررين
لافروف: روسيا تنسق مع مجلس الامن صيغ الاتفاقات النهائية لقمة الاعضاء الخمسة الدائمين
الخارجية الاميركية تستنكر اعلان تركيا تجديد عمليات المسح في شرقي المتوسط وتصفها بالخطوة المستفزة
أ.ف.ب: واشنطن تعلن اتفاقا مبدئيا مع موسكو لتمديد معاهدة " نيو ستارت" للاسلحة النووية
رويترز: وفد اماراتي رسمي يزور" اسرائيل" في 20 الشهر الجاري
نتانياهو: دعوت ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الى " اسرائيل" وتلقيت دعوة منه لزيارة الامارات
رويترز: المانيا تنشر ما يزيد عن 15 الف جندي للمساعدة في مواجهة كورونا
الاتحاد الاوروبي يقر معايير موحدة للقيود على السفر في ظل جائحة كورونا
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: نريد الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا والتعاون في القضايا المشتركة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
14 October، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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