ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

– مفاوضات ترسيم الحدود: الوفد اللبناني بلا شرعيّة‎!‎

– حزب الله وأمل: تشكيلة الوفد اللبناني مرفوضة

– أدوات التفاوض الإسرائيليّة: الرضوخ… وإلّا مزيد من الأزمة الاقتصاديّة

– المتبقّي في العناية الفائقة 10 أسرّة فقط؟

– عام على «حراك تشرين»: كأن شيئاً لم يحدث!

– ليس ببناء الأَهراءات وحده يحيا لبنان!

البناء :

– حزب الله وأمل يُبلغان رئيس الجمهوريّة ‏تحفّظهما على مشاركة مدنيّين في الوفد ‏المفاوض

– مناخات إيجابيّة لصالح تسمية ‏الحريري وانفتاحه على حلحلة العقد… ‏وباسيل يرفع السقف

– تجاذبات وغموض يُحيطان بملفَّيْ الحكومة والمفاوضات عشية استحقاقات اليوم ‏والغد

الديار :

– مفاوضات ترسيم الحدود انطلقت وحزب الله يتحفظ على ‏المدنيين بالوفد اللبناني ‎

– هل يرغب عون بـ”مخزومي” أو “عدرا” لرئاسة الحكومة؟

– باسيل: القبول بالحريري تكرار للخطأ‎

– ساعات حاسمة للاستشارات: هل سيتمكن الحريري من تجاوز العقد الداخلية والخارجية؟

اللواء :

– كمين باسيل للإستشارات: إرجاء أو أزمة تكليف وتأليف‎!‎

– اتصال بين الحريري وجنبلاط .. والراعي يُؤكّد دعم بري للحياد.. وشنكر في بيروت

الجمهورية :

– مفاوضات الناقورة اليوم تقنيّة.. ‏

– الترسيم… المعركة المفصلية

– استشارات الغد مَشفوعة بالمشاورات ‏الحريرية

– الحريري يستطلع.. والنتائج اليوم

النهار :

– يوم تاريخي للمفاوضات ومفصلي لتحرك الحريري

– هل يعلم المسؤولون؟… ليتهم يعلمون…

الاسرار

البناء‎

– توقفت مصادر نيابية أمام رد مصادر رئاسية على اعتراض رئيس الحكومة حول عدم مشاركته بتشكيل الوفد ‏المفاوض لترسيم الحدود عملاً بالمادة 52 وما تضمّنه الردّ من أن تشكيل الوفد والتفاوض لا يتصلان بالمادة 52 ‏طالما لم يتم التوصل الى اتفاق.

وتساءلت لماذا اذن رفعت المادة 52 بوجه قيام رئيس المجلس النيابي بمساعٍ مع ‏الوسيط الأميركي لرسم إطار التفاوض وهو اقل بكثير من تشكيل وفد يفاوض الإسرائيليين‎.

– توقفت مصادر خليجية امام مواقف الرئيس السوري ووزارة الخارجية السورية من دعوات التطبيع وتجديد ‏سورية موقفها السابق للحرب التي تعرّضت لها برفض التطبيع العربي واعتباره تفريطاً بالحقوق وربط مستقبل ‏موقف سورية بمصير الجولان المحتل واعتبرت المواقف السورية رفضاً لمقايضة إعادة العلاقات الخليجية مع ‏سورية بتعديل موقف سورية من التطبيع الخليجي الإسرائيلي‎.‎

النهار‎

ـ حكي عن ان مسؤولا سياسيا اختار المحطة التي يريد ان يطل من خلالها كرد على سياسة محطة اخرى تجاهه ‏وضمنا على مقابلة اخرى تناولته بالسوء‎.

ـ بدت مجموعات الانتفاضة في ذكراها الاولى مربكة حيال عدم قدرتها على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من ‏خارج الوجوه القديمة المعروفة‎.

ـ يرجح مرجع نيابي ان يتم تكليف الحريري غدا لتأليف الحكومة الجديدة لكنه يتخوف من عرقلة لاحقة اذ “لا شيء ‏مضمونا في هذا البلد‎”.‎

– يقول مصدر قواتي ان الحملة التي تشن عليه وتساهم فيها أحزاب واعلام حزبي تدار من مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية .

الجمهورية‎

ـ نُقل عن مرجع حزبي قوله: سقف الشروط في الملف الحكومي منخفض جداً، ولا مصلحة لدى أي طرف في ‏الدخول في تجاذب‎ حولها‎.

ـ فشلت محاولات المصالحة التي قام بها أصدقاء مشتركون بين مرجع وقطب لكن الرهان بقي على دور يلعبه ‏مرجع سياسي وأعطى نفسه مهلة 24 ساعة‎.

ـ أدى إجراء دولي اتخذ قبل فترة ضد وزير سابق إلى فتح سجلات قديمة وأخرى حديثة للتعويض عمّا خسره‎.‎

اللواء‎

ـ لا يُخفي قيادي مسيحي بارز أن تكون حركة الرئاسة الأولى، تقع في خلفية معركة تأليف حكومة جديدة‎..

ـ لم تتفق فصائل “الحراك” الذي انطلق في 17 ت1، على خطة موحدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى، بعد تبدلات ‏الحسابات الداخلية والخارجية لبعض الأطراف‎.

ـ نجح حزب بارز في إبعاد شخصية دبلوماسية عن الوفد المفاوض، لحصر المناقشات غير المباشرة “بالتقنية ‏فقط‎”!‎

الأنباء

– لم يُسجَّل أي موقف دولي ايجابي او سلبي حيال التطورات السياسية الأخيرة في لبنان حتى من العاصمة المهتمة ‏بالشأن اللبناني مؤخراً‎..‎

– تبادل أدوار واضح بين مرجع رسمي وفريق سياسي محسوب عليه في مقاربة استحقاق وطني داهم‎

المصدر: صحف