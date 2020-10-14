ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 تشرين الأول 2020.
العناوين
الأخبار :
– مفاوضات ترسيم الحدود: الوفد اللبناني بلا شرعيّة!
– حزب الله وأمل: تشكيلة الوفد اللبناني مرفوضة
– أدوات التفاوض الإسرائيليّة: الرضوخ… وإلّا مزيد من الأزمة الاقتصاديّة
– المتبقّي في العناية الفائقة 10 أسرّة فقط؟
– عام على «حراك تشرين»: كأن شيئاً لم يحدث!
– ليس ببناء الأَهراءات وحده يحيا لبنان!
البناء :
– حزب الله وأمل يُبلغان رئيس الجمهوريّة تحفّظهما على مشاركة مدنيّين في الوفد المفاوض
– مناخات إيجابيّة لصالح تسمية الحريري وانفتاحه على حلحلة العقد… وباسيل يرفع السقف
– تجاذبات وغموض يُحيطان بملفَّيْ الحكومة والمفاوضات عشية استحقاقات اليوم والغد
الديار :
– مفاوضات ترسيم الحدود انطلقت وحزب الله يتحفظ على المدنيين بالوفد اللبناني
– هل يرغب عون بـ”مخزومي” أو “عدرا” لرئاسة الحكومة؟
– باسيل: القبول بالحريري تكرار للخطأ
– ساعات حاسمة للاستشارات: هل سيتمكن الحريري من تجاوز العقد الداخلية والخارجية؟
اللواء :
– كمين باسيل للإستشارات: إرجاء أو أزمة تكليف وتأليف!
– اتصال بين الحريري وجنبلاط .. والراعي يُؤكّد دعم بري للحياد.. وشنكر في بيروت
الجمهورية :
– مفاوضات الناقورة اليوم تقنيّة..
– الترسيم… المعركة المفصلية
– استشارات الغد مَشفوعة بالمشاورات الحريرية
– الحريري يستطلع.. والنتائج اليوم
النهار :
– يوم تاريخي للمفاوضات ومفصلي لتحرك الحريري
– هل يعلم المسؤولون؟… ليتهم يعلمون…
الاسرار
البناء
– توقفت مصادر نيابية أمام رد مصادر رئاسية على اعتراض رئيس الحكومة حول عدم مشاركته بتشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود عملاً بالمادة 52 وما تضمّنه الردّ من أن تشكيل الوفد والتفاوض لا يتصلان بالمادة 52 طالما لم يتم التوصل الى اتفاق.
وتساءلت لماذا اذن رفعت المادة 52 بوجه قيام رئيس المجلس النيابي بمساعٍ مع الوسيط الأميركي لرسم إطار التفاوض وهو اقل بكثير من تشكيل وفد يفاوض الإسرائيليين.
– توقفت مصادر خليجية امام مواقف الرئيس السوري ووزارة الخارجية السورية من دعوات التطبيع وتجديد سورية موقفها السابق للحرب التي تعرّضت لها برفض التطبيع العربي واعتباره تفريطاً بالحقوق وربط مستقبل موقف سورية بمصير الجولان المحتل واعتبرت المواقف السورية رفضاً لمقايضة إعادة العلاقات الخليجية مع سورية بتعديل موقف سورية من التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
النهار
ـ حكي عن ان مسؤولا سياسيا اختار المحطة التي يريد ان يطل من خلالها كرد على سياسة محطة اخرى تجاهه وضمنا على مقابلة اخرى تناولته بالسوء.
ـ بدت مجموعات الانتفاضة في ذكراها الاولى مربكة حيال عدم قدرتها على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من خارج الوجوه القديمة المعروفة.
ـ يرجح مرجع نيابي ان يتم تكليف الحريري غدا لتأليف الحكومة الجديدة لكنه يتخوف من عرقلة لاحقة اذ “لا شيء مضمونا في هذا البلد”.
– يقول مصدر قواتي ان الحملة التي تشن عليه وتساهم فيها أحزاب واعلام حزبي تدار من مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية .
الجمهورية
ـ نُقل عن مرجع حزبي قوله: سقف الشروط في الملف الحكومي منخفض جداً، ولا مصلحة لدى أي طرف في الدخول في تجاذب حولها.
ـ فشلت محاولات المصالحة التي قام بها أصدقاء مشتركون بين مرجع وقطب لكن الرهان بقي على دور يلعبه مرجع سياسي وأعطى نفسه مهلة 24 ساعة.
ـ أدى إجراء دولي اتخذ قبل فترة ضد وزير سابق إلى فتح سجلات قديمة وأخرى حديثة للتعويض عمّا خسره.
اللواء
ـ لا يُخفي قيادي مسيحي بارز أن تكون حركة الرئاسة الأولى، تقع في خلفية معركة تأليف حكومة جديدة..
ـ لم تتفق فصائل “الحراك” الذي انطلق في 17 ت1، على خطة موحدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى، بعد تبدلات الحسابات الداخلية والخارجية لبعض الأطراف.
ـ نجح حزب بارز في إبعاد شخصية دبلوماسية عن الوفد المفاوض، لحصر المناقشات غير المباشرة “بالتقنية فقط”!
الأنباء
– لم يُسجَّل أي موقف دولي ايجابي او سلبي حيال التطورات السياسية الأخيرة في لبنان حتى من العاصمة المهتمة بالشأن اللبناني مؤخراً..
– تبادل أدوار واضح بين مرجع رسمي وفريق سياسي محسوب عليه في مقاربة استحقاق وطني داهم
المصدر: صحف