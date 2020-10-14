عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 تشرين الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 08:44

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 تشرين الأول 2020

منذ 1 ساعة 14 October، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

–  مفاوضات ترسيم الحدود: الوفد اللبناني بلا شرعيّة‎!‎

–   حزب الله وأمل: تشكيلة الوفد اللبناني مرفوضة

–  أدوات التفاوض الإسرائيليّة: الرضوخ… وإلّا مزيد من الأزمة الاقتصاديّة

–  المتبقّي في العناية الفائقة 10 أسرّة فقط؟

–  عام على «حراك تشرين»: كأن شيئاً لم يحدث!

–  ليس ببناء الأَهراءات وحده يحيا لبنان!

البناء :

–  حزب الله وأمل يُبلغان رئيس الجمهوريّة ‏تحفّظهما على مشاركة مدنيّين في الوفد ‏المفاوض

–  مناخات إيجابيّة لصالح تسمية ‏الحريري وانفتاحه على حلحلة العقد… ‏وباسيل يرفع السقف

–  تجاذبات وغموض يُحيطان بملفَّيْ الحكومة والمفاوضات عشية استحقاقات اليوم ‏والغد

الديار :

–   مفاوضات ترسيم الحدود انطلقت وحزب الله يتحفظ على ‏المدنيين بالوفد اللبناني ‎

–  هل يرغب عون بـ”مخزومي” أو “عدرا” لرئاسة الحكومة؟

–  باسيل: القبول بالحريري تكرار للخطأ‎

–  ساعات حاسمة للاستشارات: هل سيتمكن الحريري من تجاوز العقد الداخلية والخارجية؟

اللواء :

–  كمين باسيل للإستشارات: إرجاء أو أزمة تكليف وتأليف‎!‎

–  اتصال بين الحريري وجنبلاط .. والراعي يُؤكّد دعم بري للحياد.. وشنكر في بيروت

الجمهورية :

–   مفاوضات الناقورة اليوم تقنيّة.. ‏

–  الترسيم… المعركة المفصلية

–  استشارات الغد مَشفوعة بالمشاورات ‏الحريرية

–  الحريري يستطلع.. والنتائج اليوم

النهار :

–   يوم تاريخي للمفاوضات ومفصلي لتحرك الحريري

–  هل يعلم المسؤولون؟… ليتهم يعلمون…

الاسرار

البناء‎

–    توقفت مصادر نيابية أمام رد مصادر رئاسية على اعتراض رئيس الحكومة حول عدم مشاركته بتشكيل الوفد ‏المفاوض لترسيم الحدود عملاً بالمادة 52 وما تضمّنه الردّ من أن تشكيل الوفد والتفاوض لا يتصلان بالمادة 52 ‏طالما لم يتم التوصل الى اتفاق.

وتساءلت لماذا اذن رفعت المادة 52 بوجه قيام رئيس المجلس النيابي بمساعٍ مع ‏الوسيط الأميركي لرسم إطار التفاوض وهو اقل بكثير من تشكيل وفد يفاوض الإسرائيليين‎.

–  توقفت مصادر خليجية امام مواقف الرئيس السوري ووزارة الخارجية السورية من دعوات التطبيع وتجديد ‏سورية موقفها السابق للحرب التي تعرّضت لها برفض التطبيع العربي واعتباره تفريطاً بالحقوق وربط مستقبل ‏موقف سورية بمصير الجولان المحتل واعتبرت المواقف السورية رفضاً لمقايضة إعادة العلاقات الخليجية مع ‏سورية بتعديل موقف سورية من التطبيع الخليجي الإسرائيلي‎.‎

النهار‎

ـ   حكي عن ان مسؤولا سياسيا اختار المحطة التي يريد ان يطل من خلالها كرد على سياسة محطة اخرى تجاهه ‏وضمنا على مقابلة اخرى تناولته بالسوء‎.

ـ  بدت مجموعات الانتفاضة في ذكراها الاولى مربكة حيال عدم قدرتها على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من ‏خارج الوجوه القديمة المعروفة‎.

ـ  يرجح مرجع نيابي ان يتم تكليف الحريري غدا لتأليف الحكومة الجديدة لكنه يتخوف من عرقلة لاحقة اذ “لا شيء ‏مضمونا في هذا البلد‎”.‎

–   يقول مصدر قواتي ان الحملة التي تشن عليه وتساهم فيها أحزاب واعلام حزبي تدار من مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية .

الجمهورية‎

ـ  نُقل عن مرجع حزبي قوله: سقف الشروط في الملف الحكومي منخفض جداً، ولا مصلحة لدى أي طرف في ‏الدخول في تجاذب‎ حولها‎.

ـ  فشلت محاولات المصالحة التي قام بها أصدقاء مشتركون بين مرجع وقطب لكن الرهان بقي على دور يلعبه ‏مرجع سياسي وأعطى نفسه مهلة 24 ساعة‎.

ـ  أدى إجراء دولي اتخذ قبل فترة ضد وزير سابق إلى فتح سجلات قديمة وأخرى حديثة للتعويض عمّا خسره‎.‎

اللواء‎

ـ  لا يُخفي قيادي مسيحي بارز أن تكون حركة الرئاسة الأولى، تقع في خلفية معركة تأليف حكومة جديدة‎..

ـ  لم تتفق فصائل “الحراك” الذي انطلق في 17 ت1، على خطة موحدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى، بعد تبدلات ‏الحسابات الداخلية والخارجية لبعض الأطراف‎.

ـ  نجح حزب بارز في إبعاد شخصية دبلوماسية عن الوفد المفاوض، لحصر المناقشات غير المباشرة “بالتقنية ‏فقط‎”!‎

الأنباء

–  لم يُسجَّل أي موقف دولي ايجابي او سلبي حيال التطورات السياسية الأخيرة في لبنان حتى من العاصمة المهتمة ‏بالشأن اللبناني مؤخراً‎..‎

–  تبادل أدوار واضح بين مرجع رسمي وفريق سياسي محسوب عليه في مقاربة استحقاق وطني داهم‎

المصدر: صحف

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